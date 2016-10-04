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  • Определены даты и время начала матчей 13-17 туров российской Премьер-лиги

Определены даты и время начала матчей 13-17 туров российской Премьер-лиги

4 октября 2016, 17:06
2

Определены даты и время начала матчей 13-17 туров российской Премьер-лиги. Отметим, что 17 тур чемпионата России состоится с 3 по 5 декабря.

13 тур
5 ноября (суббота)
«Томь» – «Спартак» 11:00
«Уфа» – «Рубин» 13:30
«Крылья Советов» – «Урал» 16:00
«Локомотив» – «Анжи» 18:30
6 ноября (воскресенье)
ЦСКА – «Амкар» 14:30
«Терек» – «Зенит» 17:00
«Ростов» – «Арсенал» 17:00
«Краснодар» – «Оренбург» 19:30

14 тур
18 ноября (пятница)
«Арсенал» – ЦСКА 19:00
«Рубин» – «Ростов» 19:30
19 ноября (суббота)
«Томь» – «Терек» 12:00
«Оренбург» – «Локомотив» 14:30
«Анжи» – «Уфа» 17:00
20 ноября (воскресенье)
«Спартак» – «Амкар» 17:00
«Краснодар» – «Урал» 19:00
«Зенит» – «Крылья Советов» 19:30

15 тур
25 ноября (пятница)
«Уфа» – «Оренбург»17:00
26 ноября (суббота)
«Амкар» – «Арсенал» 11:30
ЦСКА – «Рубин» 14:00
«Локомотив» – «Урал» 17:00
«Терек» – «Спартак» 18:00
27 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Томь» 14:00
«Ростов» – «Анжи» 16:30
«Краснодар» – «Зенит» 19:00

16 тур
30 ноября (среда)
«Урал» – «Ростов» 17:00
ЦСКА – «Оренбург» 19:30
«Зенит» – «Уфа» 19:30
«Рубин» – «Арсенал» 19:00
1 декабря (четверг)
«Томь» – «Локомотив» 15:00
«Крылья Советов» – «Спартак» 18:00
«Терек» – «Краснодар» 18:00
«Анжи» – «Амкар» 20:30

17 тур
3 декабря (суббота)
ЦСКА – «Урал» 14:00
«Ростов» – «Зенит» 19:00
4 декабря (воскресенье)
«Локомотив» – «Терек» 16:00
«Краснодар» – «Крылья Советов» 18:30
5 декабря (понедельник)
«Амкар» – «Оренбург»17:00
«Уфа» – «Томь» 17:00
«Арсенал» – «Анжи» 19:30
«Спартак» – «Рубин» 19:30

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
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андрей андреев
1475591732
Все клубы,как клубы.И только ПФК ЦСКА
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ВoВ
1475652791
Зачем так рано начинать в 11:00 (в Томи 15:00), или в 11:30 (в Перми 13:30), сдвиньте на несколько часов вперед и никому не будет критично...можно и добраться спокойно не отпрашиваясь на 3 дня и трансляцию посмотреть... а еще говорят посещаемость матчей плохая)))
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