Определены даты и время начала матчей 13-17 туров российской Премьер-лиги. Отметим, что 17 тур чемпионата России состоится с 3 по 5 декабря.

13 тур

5 ноября (суббота)

«Томь» – «Спартак» 11:00

«Уфа» – «Рубин» 13:30

«Крылья Советов» – «Урал» 16:00

«Локомотив» – «Анжи» 18:30

6 ноября (воскресенье)

ЦСКА – «Амкар» 14:30

«Терек» – «Зенит» 17:00

«Ростов» – «Арсенал» 17:00

«Краснодар» – «Оренбург» 19:30

14 тур

18 ноября (пятница)

«Арсенал» – ЦСКА 19:00

«Рубин» – «Ростов» 19:30

19 ноября (суббота)

«Томь» – «Терек» 12:00

«Оренбург» – «Локомотив» 14:30

«Анжи» – «Уфа» 17:00

20 ноября (воскресенье)

«Спартак» – «Амкар» 17:00

«Краснодар» – «Урал» 19:00

«Зенит» – «Крылья Советов» 19:30

15 тур

25 ноября (пятница)

«Уфа» – «Оренбург»17:00

26 ноября (суббота)

«Амкар» – «Арсенал» 11:30

ЦСКА – «Рубин» 14:00

«Локомотив» – «Урал» 17:00

«Терек» – «Спартак» 18:00

27 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Томь» 14:00

«Ростов» – «Анжи» 16:30

«Краснодар» – «Зенит» 19:00

16 тур

30 ноября (среда)

«Урал» – «Ростов» 17:00

ЦСКА – «Оренбург» 19:30

«Зенит» – «Уфа» 19:30

«Рубин» – «Арсенал» 19:00

1 декабря (четверг)

«Томь» – «Локомотив» 15:00

«Крылья Советов» – «Спартак» 18:00

«Терек» – «Краснодар» 18:00

«Анжи» – «Амкар» 20:30

17 тур

3 декабря (суббота)

ЦСКА – «Урал» 14:00

«Ростов» – «Зенит» 19:00

4 декабря (воскресенье)

«Локомотив» – «Терек» 16:00

«Краснодар» – «Крылья Советов» 18:30

5 декабря (понедельник)

«Амкар» – «Оренбург»17:00

«Уфа» – «Томь» 17:00

«Арсенал» – «Анжи» 19:30

«Спартак» – «Рубин» 19:30