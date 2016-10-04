Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Определены даты и время начала матчей 13-17 туров российской Премьер-лиги

    Определены даты и время начала матчей 13-17 туров российской Премьер-лиги. Отметим, что 17 тур чемпионата России состоится с 3 по 5 декабря.

    13 тур
    5 ноября (суббота)
    «Томь» – «Спартак» 11:00
    «Уфа» – «Рубин» 13:30
    «Крылья Советов» – «Урал» 16:00
    «Локомотив» – «Анжи» 18:30
    6 ноября (воскресенье)
    ЦСКА – «Амкар» 14:30
    «Терек» – «Зенит» 17:00
    «Ростов» – «Арсенал» 17:00
    «Краснодар» – «Оренбург» 19:30

    14 тур
    18 ноября (пятница)
    «Арсенал» – ЦСКА 19:00
    «Рубин» – «Ростов» 19:30
    19 ноября (суббота)
    «Томь» – «Терек» 12:00
    «Оренбург» – «Локомотив» 14:30
    «Анжи» – «Уфа» 17:00
    20 ноября (воскресенье)
    «Спартак» – «Амкар» 17:00
    «Краснодар» – «Урал» 19:00
    «Зенит» – «Крылья Советов» 19:30

    15 тур
    25 ноября (пятница)
    «Уфа» – «Оренбург»17:00
    26 ноября (суббота)
    «Амкар» – «Арсенал» 11:30
    ЦСКА – «Рубин» 14:00
    «Локомотив» – «Урал» 17:00
    «Терек» – «Спартак» 18:00
    27 ноября (воскресенье)
    «Крылья Советов» – «Томь» 14:00
    «Ростов» – «Анжи» 16:30
    «Краснодар» – «Зенит» 19:00

    16 тур
    30 ноября (среда)
    «Урал» – «Ростов» 17:00
    ЦСКА – «Оренбург» 19:30
    «Зенит» – «Уфа» 19:30
    «Рубин» – «Арсенал» 19:00
    1 декабря (четверг)
    «Томь» – «Локомотив» 15:00
    «Крылья Советов» – «Спартак» 18:00
    «Терек» – «Краснодар» 18:00
    «Анжи» – «Амкар» 20:30

    17 тур
    3 декабря (суббота)
    ЦСКА – «Урал» 14:00
    «Ростов» – «Зенит» 19:00
    4 декабря (воскресенье)
    «Локомотив» – «Терек» 16:00
    «Краснодар» – «Крылья Советов» 18:30
    5 декабря (понедельник)
    «Амкар» – «Оренбург»17:00
    «Уфа» – «Томь» 17:00
    «Арсенал» – «Анжи» 19:30
    «Спартак» – «Рубин» 19:30

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2016 17:06
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 5 октября 2016, 10:33

      Зачем так рано начинать в 11:00 (в Томи 15:00), или в 11:30 (в Перми 13:30), сдвиньте на несколько часов вперед и никому не будет критично...можно и добраться спокойно не отпрашиваясь на 3 дня и трансляцию посмотреть...
      а еще говорят посещаемость матчей плохая)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 октября 2016, 17:35

      Все клубы,как клубы.И только ПФК ЦСКА

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11