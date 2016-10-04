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    Товарищеский матч между Россией и Молдавией может быть сыгран неосновными составами

    Президент федерации футбола Молдавии Павел Чебану заявил, что товарищеский матч между сборной Россией и Молдавией может быть сыгран неосновными составами. По словам Чебану, игра запланирована на февраль и пройдет в Турции.

    «Мы ведем переговоры с РФС о проведении матча Россия – Молдавия. Пока основной вариант – это игра в Турции в феврале. В это время года в России и в Молдавии не очень тепло, поэтому и выбрали Турцию. Также это не день ФИФА, когда все игроки отпускаются из клубов в сборные. Поэтому, скорее всего, в этом матче будут неосновные составы. Эта встреча будет очень полезна как для нашей команды, так и для российской сборной», – сказал Чебану.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2016 13:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5113

      hunta 4 октября 2016, 16:13

      Если деньги девать некуда, можно и с Молдавией сыграть....

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 октября 2016, 13:37

      Основной состав пока не просматриваеся. Даже смутно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 4 октября 2016, 13:20

      Играть будут те, кого клубы отпустят без проблем: Лодыгин, Кокорин, Глушаков, Ещенко...
      Хотя раньше были основной командой

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 октября 2016, 13:13

      У нас нет основного.Команда строится.

      -2
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