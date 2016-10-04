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    Россия сыграет с Молдавией в феврале

    Федерация футбола Молдавии дала согласие на проведение спарринга со сборной России в феврале. Товарищеская встреча состоится в Турции.

    «Мы дали согласие на эту игру. Сейчас утверждается точная дата, время и город, но матч точно будет в Турции. Февраль – это не дата ФИФА. Возможно кого-то из наших игроков, выступающих за рубежом, отпустят, или они будут находиться в Турции. А так будут в основном играть футболисты, выступающие в национальном чемпионате. Ведь клубы не обязаны отпускать футболистов, и кого-то могут не отпустить. Поэтому если не отпустят, то будем играть своими.

    России важно проверить новых игроков, как и нам. Но у нас нет такого большого выбора. В любом случае, это игра для нас хорошая. От этой товарищеской игры мы ничего не получаем, это товарищеская игра на нейтральном поле. Единственное, что мы можем получить – трансляцию для наших молдавских болельщиков», – заявил президент Федерации Павел Чебану.

    Напомним, у РФС есть также предложение от Македонии провести товарищеский матч в декабре.

    Источник: Р-Спорт

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    04.10.2016 11:14
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      ASG 4 октября 2016, 13:45

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