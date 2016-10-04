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    Камерунец Сонг вышел из комы

    Бывший футболист сборной Камеруна Ригоберт Сонг вышел из комы. Напомним, что накануне он перенес инсульт, после чего попал в кому, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Филиппо Риччи.

    В прошедшее воскресенье 40-летний Сонг был доставлен в больницу после инсульта. Его состояние оценивалось как стабильное. В понедельник камерунец впал в кому.

    Напомним, что Сонг является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Камеруна – он сыграл 130 матчей, в которых забил четыре гола. Он является участником четырех чемпионатов мира (1994, 1998, 2002, 2010).

    Источник: ТАСС

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    04.10.2016 07:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 4 октября 2016, 10:56

      здоровья ему!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      dimsok 4 октября 2016, 10:03

      Здоровья брат!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 4 октября 2016, 10:01

      дай бог всё хорошо у человека будет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 4 октября 2016, 08:54

      Здоровья тебе!

      1
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