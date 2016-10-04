Денис Черышев: «Мне нужно много трудиться, чтобы вернуться на прежний уровень»

Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев рассказал, как набирает игровые кондиции после травмы. Также игрок подчеркнул, что еще не общался с новым главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

– Потихоньку начинаю возвращаться в ритм. Конечно, приходится непросто после тяжелой травмы, повлекшей за собой операцию. Но прогресс очевиден. С каждым днем чувствую себя все лучше и лучше. Надеюсь вскоре вернуться на свой уровень, который показывал перед травмой. На сколько процентов готов сейчас? Не могу сказать. Сегодня чувствую себя хорошо, но предстоит еще очень много работы, чтобы вернуться на тот уровень.

– Станислав Черчесов пока не вызывал вас в сборную России. Было ли какое-то общение с новым тренерским штабом сборной?

– Нет, не было.