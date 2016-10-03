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    Украина примет Косово в Кракове

    Матч отборочного раунда к чемпионату мира-2018 между сборными Украины и Косово состоится на территории Польши – в городе Кракове. Ввиду непризнания независимости балканской республики, поединок, по предписанию МИД Украины, должен был быть перенесен на нейтральное поле. Встреча пройдет девятого октября.

    «Эпопея с матчем Украина – Косово завершилась. Играем в Кракове. Город очень близко к нашей границе, и будем надеяться, что наши болельщики приедут и поддержат сборную Украины», – сообщил главный тренер желто-голубых Андрей Шевченко.

    Источник: Matchday.ua

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    03.10.2016 21:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 октября 2016, 05:31

      три национальности,не гнушающиеся неприязнью друг другу в одном месте. гремучая смесь...

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 4 октября 2016, 00:56

      в раскоряке бедняжка Украина ) и признать бы охота, все же Косово - инициатива США и ЕС, да и признать нельзя, а то и Крым придется ) а еще и Шевченко полез комментировать)) куда? зачем? он тренер. Это вопрос официальных лиц. Когда же кончится этот бардак.

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      Рейтинг: +12

      rompoliss > exreporter 4 октября 2016, 08:16

      ЧНГО ИХ ЖАЛЕТЬ? ЗАЙДИТЕ,НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ, FACEBOOK-FRESH NEWS АКТУАЛЬНА МЕРЕЖА НОВИН. ОНИ НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ ОБСУЖДАЮТ: НАДО ЛИШАТЬ ПАСПОРТОВ ВСЕХ ЛОЯЛЬНЫХ РОССИИ. И ВООБЩЕ, ТАКОЕ ЛЮДИ ПИШУТ! ВОЛОСЫ ,НА ЗАТЫЛКЕ, ВСТАЮТ.Я УЖЕ ЗАПАРИЛСЯ С ЭТИМИ ВУРДАЛАКАМИ "ВОЕВАТЬ" ХОТЬ БЫ КТО ПОДСОБИЛ? ДА,Я САМ-ХОХОЛ. СЕЙЧАС ГЛУМЯТСЯ НАД БОЯРСКИМ И ЗЕНИТОМ. ДАЖЕ НЕ ХОЧУ ЧИТАТЬ.ПОЛЮБОМУ-ЧОС.

      -1
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > rompoliss 4 октября 2016, 14:53

      Ты Утка а ну улетела отсюда

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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > rompoliss 4 октября 2016, 14:55

      Мигрируй куда подальше!

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      Рейтинг: +57

      Ailend 4 октября 2016, 00:40

      чет я забыл. А должны были играть где? в Косово? раз уж так тогда и справедливей будет и второй матч играть на нейтральном поле. Например где то в Кипре..

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      Рейтинг: +12

      rompoliss > Ailend 4 октября 2016, 08:05

      НЕТ. ЭТИ ПРИДУРКИ ИГРАЮТ СВОЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ В ПОЛЬШЕ. ЧАСТО ЗАХОЖУ НА FOOTBALL.UA УКР.БОЛЕЛЬЩИКИ ОХ-ВАЮТ ОТ ЭТОГО.

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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > rompoliss 4 октября 2016, 14:54

      Ты Утка а ну улетел отсюда!

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 3 октября 2016, 21:49

      краков примет матч этих команд, а не украина

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