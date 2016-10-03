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    Маротта: «В январе «Ювентус» попытается приобрести Витселя»

    Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил о готовности клуба в зимнее трансферное окно вновь попытаться приобрести полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

    «Решение по переходу Витселя является для нас вполне легким. У него заканчивается контракт и бельгиец подходит нам. В январе постараемся его подписать», – заявил Маротта.

    Летом Витсель был в шаге от перехода в туринский клуб, но тогда сделка не состоялась, так как клубы не успели оформить все необходимые документы до закрытия трансферного окна.

    Источник: Calciomercato

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    03.10.2016 11:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 3 октября 2016, 18:56

      Не думаю что он заиграет в основе ЮВЕ

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      Рейтинг: +183

      бочаров 3 октября 2016, 12:10

      опять двадцать пять

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