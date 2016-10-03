Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ловчев: «Не стыдно за «Спартак». А судья во всех своих движениях проявлял трусость»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев дал оценку игре красно-белых в матче с «Зенитом» (2:4) в 9-м туре РФПЛ. Ветеран обвинил судейскую бригаду встречи в фатальных ошибках.

    «Нельзя говорить о кризисе «Спартака». И в матче с «Уфой», и в игре с «Зенитом» я видел гордую команду, которая старалась, играла. Да, были ошибки, но мне не было стыдно за такой «Спартак». Судья Иванов своим судейством испортил матч. Да, «Спартак» много ошибался. Но нельзя назначать таких арбитров на серьезные матчи. Это просто позор всему нашему футболу. Например, на 77-й минуте Кришито нужно было показывать вторую карточку и удалять. Но арбитр не показывает карточки и фола не дает. И тут же назначает пенальти в ворота «Спартака». Во всех движениях этого судьи была видна трусость. Такие люди не должны работать! Судья своей работой дал возможность проигравшим говорить, что не они, а арбитры виноваты в таком результате», – заявил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2016 11:07
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1112

      edw7777 3 октября 2016, 22:25

      Вроде взрослый человек... А с эмоциями совладать не может. Как таких приглашают в качестве экспертов?!!! не понимаю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 3 октября 2016, 21:33

      чтож ты такой честный один эпизод притягиваешь за уши...
      у поросят в крови ныть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 3 октября 2016, 17:16

      Последняя фраза вообще зачёт!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 3 октября 2016, 17:09

      Интересно как долго продлиться этот свинной плач? Как девки ноют и не хотят слушать что им говорят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 3 октября 2016, 16:42

      то,что судья в Питере не будет обьективным-это и так понятно было людям неглупым.но причина последних бед Спартака совсем не арбитр..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 3 октября 2016, 15:54

      Чего все к судье прицепились -у всех бывают ошибки , на игре они не отразились ! -а любимой команде Ловчева нужно просто учиться в футбол играть и не пропускать каждый год в Питере по пять мячей !! -и все виноватые сразу исчезнут .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +415

      radga > serhz 3 октября 2016, 18:33

      Я бы почитал твой комментарий - если бы проиграл Зенит, при помощи судьи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель 3 октября 2016, 13:56

      да не трусость была видна,а желание выслужиться,полебезить и раболепствовать перед новыми кормильцами.иванов на все 100% отработал свой гонорар

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 октября 2016, 13:18

      Ну, кто там ещё не высказался? Визгу столько, словно у красных золото украли. Ну побывали на первом месте, пора и честь знать. А то подобно западу разорались, как те орут про Россию

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель > APchelov 3 октября 2016, 13:59

      понимаешь,про игру клубов тут не кто не говорит,все играли хорошо,но после такого судейства невольно станешь презирать клуб который тащат,а на счет сравнения с западом??? вы кем там себя возомнили??? команда лифтер-полит проект!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > APchelov 3 октября 2016, 14:13

      И до сих пор на первом месте и там и останемся. Побед то у нас больше, поэтому сидите на втором месте и молча сглатывайте...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 октября 2016, 13:08

      На счет трусости 100% прав! Эпизод когда кришито сбивает Зе Луиша, судейка бежит с таким лицом, как будто собрался ребенка пожурить за проказ и даже не тянулся к карточке, хотя там 100% карточка. Вот Зе и погорячился, за что сам и получил ЖЖ. Провокация от самого судейцки без яиц и с большой дыркой сзади ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      ZzzzzzzzZzzzzzzz 3 октября 2016, 13:05

      А почему ни кто не обсуждает руки попова перед своей штрафной в первом тайме?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11