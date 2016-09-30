Раньери: «В ЛЧ мы были хороши, но в АПЛ играем кое-как. Нужна стабильность»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери в преддверии матча седьмого тура АПЛ против «Саутгемптона» поделился размышлениями о выступлении команды в этом сезоне.

«Матч будет сложным, но это хорошо. В Премьер-лиге мы пока играли кое-как, но при этом были хороши в Лиге чемпионов. Нам нужна стабильность.

Стабильность стала ключевым фактором в прошлом сезоне, и я хочу видеть у своих игроков тот же боевой дух, который они продемонстрировали в прошлой игре. Не существует какой-то волшебной формулы, но важно поддерживать концентрацию», – сказал Раньери.

В АПЛ «Лестер» после шести туров находится на 12-м месте с семью очками, а в Лиге чемпионов подопечные Раньери выиграли два матча группового этапа из двух.