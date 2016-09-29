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    «Арсенал» надеется сохранить Венгера

    Руководство лондонского «Арсенала» намерено предложить новый контракт наставнику команды Арсену Венгеру.

    Напомним, что в своем недавнем интервью французский специалист заявил, что он полностью сосредоточен на работе в «Арсенале». Несмотря на это, в клубе опасаются ухода тренера в сборную Англии.

    Источник сообщает, что руководство «канониров» предложит Венгеру двухлетний контракт. Действующее соглашение «Арсенала» с Венгером истекает летом 2017 года.

    Источник: Mirror.co.uk

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    29.09.2016 10:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 11:28

      Очень двусмысленный заголовок, ага. Во-первых, Венгер никуда не собирается, во-вторых - не портится, сухой уже.

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