«Арсенал» надеется сохранить Венгера

Руководство лондонского «Арсенала» намерено предложить новый контракт наставнику команды Арсену Венгеру.

Напомним, что в своем недавнем интервью французский специалист заявил, что он полностью сосредоточен на работе в «Арсенале». Несмотря на это, в клубе опасаются ухода тренера в сборную Англии.

Источник сообщает, что руководство «канониров» предложит Венгеру двухлетний контракт. Действующее соглашение «Арсенала» с Венгером истекает летом 2017 года.