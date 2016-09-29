Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роджерс: «Мне не в чем упрекнуть свою команду»

    Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс очень доволен игрой своих подопечных в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:3). По словам специалиста, такой результат придал команде уверенности в своих силах.

    «Мне не в чем упрекнуть свою команду. Но всегда есть моменты, в которых нужно прибавлять. Команда играла просто блестяще, прессинговала, действовала активно. Каждая наша атака выглядела так, что казалось, она может завершиться голом. Сегодня «Селтик» играл на самом высоком уровне, и это дает нам уверенности в своих силах», – сказал он.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.09.2016 08:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11