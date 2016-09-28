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    Моуринью: «Обязательно должны победить «Зарю»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями накануне матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Зари».

    «Это очень важный матч. Если честно, я думаю, что мы должны победить. Если мы этого не сделаем, то у нас останется четыре матча и каждый из них нужно будет выигрывать, а это сложно. Нужно победить сейчас.

    Златан сыграет в стартовом составе. У нас осталось два матча, а потом у него будет две недели без футбола. Ему придется сыграть завтра и против «Стока», а потом две недели без футбола. Он один из тех, у кого будет много времени на восстановление», – сказал Моуринью.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Заря» состоится в четверг, 29 сентября. Начало – в 22:05 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    28.09.2016 19:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      Заря_Луганск 29 сентября 2016, 15:08

      Поставил 20 баксов на 0-1

      0
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    • ...
      Рейтинг: +137

      Percent 28 сентября 2016, 23:47

      А че со Златой ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Percent 29 сентября 2016, 12:19

      ничего. в силу возраста тяжело играть в четверг и воскресенье. а так 2 недели отдохнёт пока сборные сыграют

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 28 сентября 2016, 20:03

      Заря сильна, особенно дома, так что даст бой в ответном матче

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2016, 19:10

      Если уж Зарю не побеждать, то тебя надо увольнять дорогой ты мой Моуриньо!

      3
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