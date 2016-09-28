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    Широков стал советником министра спорта Московской области

    Бывший капитан сборной России Роман Широков назначен на должность советника министра физической культуры и спорта Московской области. Об этом сообщил министр спорта региона Роман Терюшков.

    «На прошлой неделе было принято решение о том, что Роман Широков стал советником министра физической культуры и спорта Московской области. Роман Николаевич уже полностью вступил в должность. До этого он также работал во благо Московской области, хотя занимался этим и раньше без должностей», – заявил Терюшков.

    «Мы хотим упрочить свое лидерство в каких-то моментах, а где и стать лидерами. Будем делать упор на развитие детского футбола», — сказал Широков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.09.2016 12:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +76

      takca 28 сентября 2016, 18:27

      А у него что есть спец.образование он что окончил институт управления недавно по зомби ящику он говорил что до сих пор читает по слогам и на тебе советник . Куда угодно лишь бы от кормушки не оторвали.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +365

      yaran56 28 сентября 2016, 14:20

      Так ему и надо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      kosmonavt1986 28 сентября 2016, 13:53

      Лучше бы бомжа Виталия взяли...толку столько же будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2016, 13:49

      Теперь будет пиздеть в кресле! Зато мы теперь знаем кто виноват если в Московской области детский футбол окончательно похерется

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 28 сентября 2016, 13:19

      То есть, Китай теперь ни к чему? Да и зачем, когда образовалась такая синекура.

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 28 сентября 2016, 13:47

      Завидуешь?

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 28 сентября 2016, 13:51

      По себе судишь? Бывает.

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 28 сентября 2016, 13:13

      Была страна Советов - теперь страна советников...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 28 сентября 2016, 13:05

      светник министра культуры который проявил себя как невоспитаный олень почитайте его интервью он же олень .

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 28 сентября 2016, 12:55

      Нашёл пристанище ))

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 28 сентября 2016, 12:44

      Груба говоря секретарем стал

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 28 сентября 2016, 12:33

      Будет в кабинете сидеть епта

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