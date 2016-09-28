Гончаренко: «Слуцкий сильно переживал из-за провала на Евро-2016»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко рассказал о своих отношениях с наставником ЦСКА Леонидом Слуцким.

– Со Слуцким вы по-прежнему в постоянном контакте?

– Да. Мы общаемся после каждого тура, после каждой игры «Уфы» или ЦСКА. Правда, у Леонида Викторовича дополнительная нагрузка в виде Лиги чемпионов. Но он все равно находит время позвонить и пообщаться.

– Вы как его друг лучше всех знаете, насколько тяжело Слуцкий приходил в себя после провала на Евро-2016?

– Думаю, от этого всего он отошел достаточно быстро. Хотя поначалу очень сильно переживал. Когда прошла основная масса переживаний, больше к этому вопросу мы не возвращались.