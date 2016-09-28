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  • Гончаренко: «Слуцкий сильно переживал из-за провала на Евро-2016»

Гончаренко: «Слуцкий сильно переживал из-за провала на Евро-2016»

28 сентября 2016, 12:09
4

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко рассказал о своих отношениях с наставником ЦСКА Леонидом Слуцким.

– Со Слуцким вы по-прежнему в постоянном контакте?

– Да. Мы общаемся после каждого тура, после каждой игры «Уфы» или ЦСКА. Правда, у Леонида Викторовича дополнительная нагрузка в виде Лиги чемпионов. Но он все равно находит время позвонить и пообщаться.

– Вы как его друг лучше всех знаете, насколько тяжело Слуцкий приходил в себя после провала на Евро-2016?

– Думаю, от этого всего он отошел достаточно быстро. Хотя поначалу очень сильно переживал. Когда прошла основная масса переживаний, больше к этому вопросу мы не возвращались.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Россия Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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meiram
1475055879
Я не считаю Слуцкого, как талантливого тренера, поскольку вчерашняя игра с Тотенхэмом дает о себе знать. Имея союзника Гинера и беззубо играть так каждый тренер может в ЦСКА.
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Zeff
1475060079
Да не тренер он! Так, администратор на побегушках у Гинера.
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Mi6
1475076451
Слуц пустышка
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