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    Лига чемпионов. «Лестер» обыграл «Порту», «Копенгаген» разгромил «Брюгге»

    В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Лестер» в родных стенах нанес минимальное поражение «Порту». Три очка «лисам» принес точный удар Слимани на 25-й минуте. В другой встрече «Копенгаген» разгромил «Брюгге», отправив в сетку ворот бельгийцев четыре безответных мяча.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 2-й тур

    Лестер (Англия) – Порту (Португалия) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Слимани, 25.

    Копенгаген (Дания) – Брюгге – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Денсвил, 54 (в свои ворота); 2:0 – Делэни, 64; 3:0 – Сантандер, 69; 4:0 – Йоргенсен, 90.

    Незабитый пенальти: Аугустинссон, 62 (Копенгаген).

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2016 23:38
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