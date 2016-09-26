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    Покеттино: «В матче с ЦСКА нам нужны только три очка»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о состоянии некоторых игроков в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

    «Дайер и Дембеле получили травмы в игре с «Сандерлендом». Сиссоко сломался с «Мидлсбро». Со всеми троими ничего серьезного, но рисковать нам не хочется. Лига чемпионов – новый турнир для нас. Нам нужна очень глубокая скамейка, чтобы успешно выступать на несколько фронтов. Но я считаю, что и сейчас у «Тоттенхэма» отличный состав. Я не вправе требовать большего.

    После поражения от «Монако» мы все были разочарованы. И футболисты сами понимают, как важна теперь игра с ЦСКА. Нам нужны только три очка. Что касается критики, то в нашей команде собраны мужчины. Им не страшна критика.

    Я слышал, что Сон уже забивал российскому клубу – «Зениту» в составе «Байера». Надеюсь, он сможет отличиться и завтра. В принципе, я вижу его не только на фланге атаки, но и в центре нападения. Однако не забывайте, что у нас есть другой отличный центрфорвард – Янссен. В общем, у «Тоттенхэма» есть замена Гарри Кейну«, – сказал Покеттино.

    Матч ЦСКА – «Тоттенхэм» состоится во вторник, 27 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.09.2016 20:02
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 27 сентября 2016, 08:08

      удачи цска

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 сентября 2016, 00:20

      всем нужны

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 27 сентября 2016, 00:08

      А ЦСКА три очка не надо ? .......................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 27 сентября 2016, 00:05

      ничейка господа

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Azan perm 27 сентября 2016, 00:00

      акинфеев завтра прервет серию,такчто максимум 1 очко

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 сентября 2016, 23:40

      Поккетино интересный тренер, но уже второй сезон "шпоры" играют крайне нестабильно. Они могут и обыграть кого угодно, и проиграть кому угодно. Тут ещё и травма у Гарри Кейна. Думаю, что гадать бессмысленно. У ЦСКА есть шансы. Только инициативу "Тоттенхэму" отдавать нельзя, равно как и заниматься с ним вымучиванием очков. Могут жестоко наказать!

      -1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 сентября 2016, 23:32

      А ЦСКА с этим согласен?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 26 сентября 2016, 23:26

      Свое очко пусть унесут...

      1
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      Рейтинг: +357

      vavilon69 26 сентября 2016, 22:57

      надо выходить и показывать качественную игру !

      1
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    • ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 26 сентября 2016, 22:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как по мне то Тоттенхэм максимум 3 и минимум 1

      -4
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