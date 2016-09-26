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    Самедов: «На «Локомотив» сейчас все набросились, но мы это заслужили»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов считает, что своими нынешними результатами железнодорожники заслужили нападки со стороны СМИ и болельщиков. При этом он подчеркнул, что футболисты продолжают испытывать доверие к главному тренеру Юрию Семину. Напомним, красно-зеленые потерпели поражения в трех последних матчах РФПЛ. После восьми туров команда располагается на 12-м месте с семью очками в активе.

    – Этот состав в прошлом сезоне 25 туров шел в тройке. Этот состав вышел из очень сильной группы Лиги Европы. У нас хорошая команда, мы это доказывали в том году. Да, провалили концовку, и это нас не красит. Но я уверен в своей команде, в своих партнерах. На нас сейчас все набросились – и мы это заслужили. Но эта команда может добиваться хороших результатов.

    – Руководство сказало о кредите доверия Семину. А раздевалка верит в своего тренера?

    – Какого ответа вы от меня ждете? Конечно, верит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.09.2016 18:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 26 сентября 2016, 20:46

      надо самим выкладываться на все 110%

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 26 сентября 2016, 19:25

      Мало верить в тренера , надо еще очень много работать чтобы результат получить !

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 26 сентября 2016, 18:17

      Шли в тройке, вышли из группы ЛЕ - это когда был Ниассе! Продали его, а адекватной замены так и не нашли, один только шлак в нападении! Сочувствую Юрий Павловичу! Надеюсь он выправит ситуацию, проведёт зимний сбор с командой, усилят качественно нападение. А до зимы думаю так и будет Локо болтаться в нижней части таблицы. Удачи и побед Локомотиву!

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