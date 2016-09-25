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    Гвардиола: «Говорить о нашем превосходстве над соперниками еще рано»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что его команда не должна расслабляться после серии побед на старте сезона.

    «Я пока не думаю о том, что будет дальше. Мы провели предсезонные матчи, а затем поставили перед собой задачу пройти квалификацию в Лигу чемпионов. Сейчас мы идем вперед матч за матчем.

    С завтрашнего дня начнем подготовку к матчу с «Селтиком», затем встретимся с «Тоттенхэмом» и так далее. Говорить о нашем превосходстве над соперниками рано. «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттэнхэм», «Челси», «Арсенал» и «Эвертон» – это очень сильные оппоненты», – отметил Гвардиола.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    25.09.2016 12:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: 0

      Adilzhan 25 сентября 2016, 15:17

      Вперед Пеп!!!

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 25 сентября 2016, 14:31

      Хосеп как всегда,своему стилю не изменяет.Предельно деликатен и рассудителен.Удачи в завоевании чемпионства.

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