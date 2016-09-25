Бэйл: «Нам просто не повезло»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл уверен, что его команде просто не повезло в матче с «Лас-Пальмас» (2:2). Напомним, что встреча проходила в рамках 6-го тура Примеры.

«Разочарованы тем, что нам не удалось победить. Мы до сих пор идем без поражений в чемпионате, но наша основная задача – набирать три очка. Нам не повезло, с учетом тех моментов, которые у нас были. Впереди встреча с «Боруссией» и мы должны реабилитироваться.

Нам не повезло, но это футбол», – сказал валлиец.