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    Бэйл: «Нам просто не повезло»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл уверен, что его команде просто не повезло в матче с «Лас-Пальмас» (2:2). Напомним, что встреча проходила в рамках 6-го тура Примеры.

    «Разочарованы тем, что нам не удалось победить. Мы до сих пор идем без поражений в чемпионате, но наша основная задача – набирать три очка. Нам не повезло, с учетом тех моментов, которые у нас были. Впереди встреча с «Боруссией» и мы должны реабилитироваться.

    Нам не повезло, но это футбол», – сказал валлиец.

    Источник: Goal.com

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    25.09.2016 08:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 25 сентября 2016, 10:49

      Слили, какое не повезло? Никакого настроя на игру нет... интересно почему Зидан ничего не делает, уже вторая такая ничья, а впереди матч с Боруссией. Прям страшно за них становится

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      Рейтинг: +180

      гость shuh 25 сентября 2016, 10:22

      Футбол это игра , и не просто игра , а игра на тотализаторе!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 25 сентября 2016, 10:04

      Надо посерьёзнее относиться и к "лас-пальмпсам" тоже...

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