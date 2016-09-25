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    Сарри: «Наполи» нужно прибавлять в психологическом аспекте

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри пообщался с журналистами после встречи 6-го тура чемпионата Италии с «Кьево» (2:0). По словам специалиста, ему сложно оценить игру своей команды на фоне остальных команд серии А, так как он не успел изучить всех соперников.

    «Наполи» нужно прибавлять в психологическом аспекте. Иногда мои футболисты теряют контроль на игрой. Это проблема. Не знаю, показываем ли мы лучший футбол в серии А, потому что изучал только тех соперников, с которыми мы играли», – сказал он.

    Напомним, что на данный момент «Наполи» отстает от лидера Серии А «Ювентуса» на одно очко.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    25.09.2016 07:34
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