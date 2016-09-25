Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аллегри: «Было две цели – выиграть и не пропустить»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал исход матча шестого тура Серии А против «Палермо» (1:0).

    «Я сказал парням, что сегодня у нас две цели – выиграть и не пропустить. Очевидно, что мы должны улучшить игру, поскольку сделали слишком много технических ошибок при передачах, но мы взяли эти три очка после тяжелой череды матчей.

    Было нелегко приехать и обыграть «Палермо», который в прошлых двух встречах взял четыре очка. В конце мы остались вдесятером и испытывали сложности, но я рад, что мы снова привозим домой результат», – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2016 01:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11