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    Клопп: «Разозлился, когда пропустили. Было бы приятно хоть раз в сезоне сыграть на ноль»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру своих подопечных в матче шестого тура АПЛ против «Халла» (5:1).

    «Думаю, не стоит волноваться о том, что мы могли забить и больше. Первый тайм мы провели удивительно, блестяще по всем аспектам. Это был контрпрессинг мирового уровня. Мы не дали «Халлу» шанса почувствовать уверенность. Это было чудесное зрелище. Все было хорошо.

    Я немного разозлился, когда мы пропустили. Было бы приятно хоть раз в сезоне сыграть на ноль. Возможно, мы поработаем над этим. Во втором тайме игроки проявили профессионализм», – сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    24.09.2016 19:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 25 сентября 2016, 00:10

      Вот это проблемы

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