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    Стерлинг: «Гвардиола требует все больше с каждым матчем. Он не слишком восхищен нами»

    Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал результат матча шестого тура АЛЛ против «Суонси» (3:1).

    «Наши отношения с Гвардиолой только развиваются, мы продолжаем расти. Он очень хорошо говорит с командой и мотивирует. Он из тех тренеров, что требуют все большего с каждым матчем. Он не слишком восхищен нами. Он заставляет всех быть голодными и хочет, чтобы мы продолжали стараться.

    Агуэро забивает голы и создает их. В моменте с третьим голом я подумал, что попробую все сделать сам, хотя и видел его в центре. Все сработало», – сказал Стерлинг.

    Источник: BBC

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    24.09.2016 19:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 25 сентября 2016, 20:18

      перегорит Сити к новому году, а в январе просто устанет держать такой темп!

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