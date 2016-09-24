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    Кредиторская задолженность РФС составляет 376 миллионов

    Стала известна общая сумма кредиторской задолженности Российского футбольного союза. В информационном бюллетене, подготовленном к конференции РФС, указано, что организация должна 376 миллионов рублей.

    Как указано в документе, общая сумма кредиторской задолженности РФС на начало 2014 года равнялась 1 миллиард 379 миллионов рублей (604 миллиона рублей – к погашению), на начало 2015 года – 1 миллиард 273 миллиона рублей (852 миллиона рублей – к погашению), на сентябрь 2015 года – 2 миллиарда 581 миллион рублей (1 миллиард 312 миллиона – к погашению), на начало 2016 года – 1 миллиард 482 миллиона рублей (622 миллиона рублей – к погашению).

    Источник: ТАСС

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    24.09.2016 09:33
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 24 сентября 2016, 13:47

      Пока с десяток человек из РФС не расстреляют, порядка не будет. Мутко вон как к кормушке присосался, говорит, называйте меня кем угодно, я буду терпеть.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 сентября 2016, 12:53

      Не хило так расторжение контракта с Капелло обошлось (отчёт за сентябрь 2015).... В 1 млрд.... а говорили мол всё уладили и неустойка меньше... Пиздёжь да и только...

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 24 сентября 2016, 12:29

      каждый тур штрафуют клубы на несколько сотен тысяч,это грубо за весь чемп где-то от 1 до 2,5 млн.куда эти бабки уходят?!

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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 24 сентября 2016, 11:54

      тут без пол литра не разберешь,что твориться в рфс муДок мразь

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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 24 сентября 2016, 11:24

      по карманам растащили.коррупция везде...сажать их всех

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > спартак спартаков1 24 сентября 2016, 12:48

      " А судьи кто?"

      -1
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 24 сентября 2016, 11:16

      Вот это как всегда

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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 24 сентября 2016, 11:10

      Пилят бабло как хотят, а потом у нас долги плачутся . Конечно будут долги раз кубок ФНЛ проводить на Кипре. Сами наверно решили всей толпой отдохнуть на пляже, все за наши деньги

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      Рейтинг: +3282

      woyser 24 сентября 2016, 11:03

      РФС банкрот, сушите вёсла.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 24 сентября 2016, 11:02

      Сначала берут все больше и больше, крутят-вертят, шикуют-жируют.
      А ближе к выборам стараются погасить, пускают пыль в глаза - вот, мол, как мы здорово работаем.

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 24 сентября 2016, 10:58

      1,1млрд. Кто и в счет каких поступлений заплатили?

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