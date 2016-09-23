Джорджевич: «Луческу хочет, чтобы мы контролировали мяч. Противник устает, когда бегает»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич рассказал о требованиях главного тренера петербургской команды Мирчи Луческу​.

– Ты понимаешь, чего Луческу хочет от команды?

– Да. Он хочет, чтобы мы контролировали мяч. Чтобы мы делали это спокойно. Чтобы противник был вынужден бегать. И когда они начинают бегать, они устают. У нас появляется пространство. Нападающие и полузащитники должны открываться между линиями, чтобы получать мяч. А когда это происходит, это становится опасным для соперника. И главное – он хочет выигрывать игры.