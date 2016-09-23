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    Бердыев: «Голы «Баварии» в ворота «Ростова» – детские ошибки»

    Вице-президент «Ростова» и бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сравнил игровые модели «Баварии» и «Барселоны».

    «Когда мы разбирали голы, которые нам забили, — это детские элементарные ошибки Неправильное структурное распределение на поле. Они это очень хорошо знают. Но с «Баварией» были моменты, когда просто неправильно располагались — и все. Предупреждал до игры: вы не те, кого я знаю по тому году, услышьте. Не услышали. Но это хорошо, хотя и больно.

    Под «Баварию» можно как-то подстроиться, а вот под «Барселону» сложно. У баварцев есть моменты, когда многое построено на игровых взаимодействиях. У «Барселоны» же все ситуативно, а это очень страшно. В «Рубине» мы как раз строили весь тренировочный процесс на воспитании у детей и совершенствовании футбольного интеллекта, который помогает играть по ситуации. Именно поэтому там работают испанцы», — отметил Бердыев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.09.2016 21:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 сентября 2016, 23:12

      Курбан Бекиевич, невозможно управлять командой в режиме автопилот, надо брать четки и переходить в режим ручного управления)))

      3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 сентября 2016, 22:46

      на скамейку ему нужно

      3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 23 сентября 2016, 22:34

      Абсолютно верно! Даже в Европах еще поискать мыслящих игроков, мгновенно принимающих нестандартные решения. Чего уж говорить про наших, воспитанных преимущественно на схемах "бей-беги" и "от ворот". Где распасовщики с дриблерами? Нету! Потому только работа с детьми, причем умная, толковая и неустанная должна быть во главе угла любого, уважающего себя клуба.

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос > ШарКий вояж в ТуЛузу 24 сентября 2016, 07:59

      уже лет 10 говорят про работу с детьми и академии открыли РЕАЛА и не только,а где молодые талантливые игроки?

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > товрос 24 сентября 2016, 11:34

      Так там вопросов выше крыши. И по части тренерской квалификации, и по зарплате, и по процессу...

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      Рейтинг: +117

      Dj_CBEPXY 23 сентября 2016, 21:25

      Это не детские ошибки, это и есть класс команды. Более сильные команды допускают таких ошибок меньше

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 сентября 2016, 21:18

      Всё потому,что вас Бекиевич,нет на скамейке

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