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    Энрике: «У нас большое количество квалифицированных футболистов. Будем справляться без Месси»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал травму лидера сине-гранатовых Лионеля Месси, а также ответил на заявление Луиса Суареса, который сказал, что футбол – это мужская игра.

    «В прошлом сезоне Месси пропустил два с половиной месяца, но мы справились. У нас много квалифицированных футболистов на скамейке. Но с Лео у нас больший потенциал, нежели без него. Будем стараться справляться с соперниками. Что касается Суареса, то я уверен, что он не хотел никого обидеть. Не нужно иначе интерпретировать его слова», – заявил специалист.

    Источник: Marca

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    23.09.2016 18:08
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