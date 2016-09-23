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    Сафонов: «Если объединить Мутко и Газзаева, получится идеальный президент РФС»

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение относительно предстоящих выборов президента РФС. По мнению Сафонова, если соединить кандидата на этот пост Валерия Газзаева и нынешнего главу Российского футбольного союза Виталия Мутко, получится идеальный президент.

    «Президентом РФС должен стать тот, кого выберут. А выберут Виталия Мутко. У нас нужно быть не только президентом, а еще и тем человеком, под которого будет выделяться нормальное финансирование. Можно вспомнить опыт Николая Толстых, когда РФС чуть банкротом не стал. Под Мутко идут спонсоры. Это немаловажно. Поэтому не вижу тут серьезной конкуренции. Газзаев? В свое время я говорил, что если соединить Валерия Георгиевича с его футбольными знаниями и Виталия Леонтьевича с его финансированием и умением общаться с бизнесменами, то получился бы идеальный президент РФС», – заявил Сафонов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2016 14:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 сентября 2016, 19:34

      Мне в этом единении ещё фигура видна,
      К ним добавить Бубна.
      А чё, сам всё разладил,
      Сам себя и обгадил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 сентября 2016, 18:45

      Опыт Николая Толстых? Или всё же целенаправленная подлянка Макаренко и Гинера?

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 23 сентября 2016, 15:56

      Вот это монстр бы появился...представляю Мутко с газаевскими усами.

      1
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      Рейтинг: +102

      Андрей32 23 сентября 2016, 15:46

      Хорошо сказал, жаль только, что никак их не объединишь в одном флаконе. Да и как на всех выборах у нас, авансов выписывают кучу, а выхлоп нулевой. Сдаётся мне, что новая программа по развитию футбола - очередная кормушка, и даже к 2030 году без знакомств и финансовых вливаний в футболе не выбьешься в лидеры. Как и в любой другой области в принципе

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 23 сентября 2016, 15:18

      Интересное мнение

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 сентября 2016, 15:13

      Мудак Газзаев.

      -2
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      Рейтинг: +24996

      bset 23 сентября 2016, 14:55

      А под кого идет Мутко?)

      0
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