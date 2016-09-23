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    В ФИФА ответили на заявление Объединения отечественных тренеров касательно Мутко

    В ФИФА прокомментировали ситуацию в преддверии выборов нового главы РФС. Напомним, что сейчас ведомством руководит Виталий Мутко, который намерен продолжить работу с РФС.

    Ранее в Объединении отечественных тренеров заявили, что выдвижение министра спорта РФ Виталия Мутко в кандидаты в президенты РФС – это нарушение документов ФИФА и УЕФА.

    «Позиция ФИФА по данному вопросу такова: в общем, мы не видим в этом проблему, если соблюдаются положения Этического кодекса ФИФА, касающиеся конфликта интересов», – заявили в ФИФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2016 09:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 сентября 2016, 10:59

      «Позиция ФИФА по данному вопросу такова: в общем, мы не видим в этом проблему, если соблюдаются положения Этического кодекса ФИФА, касающиеся конфликта интересов», – заявили в ФИФА. И добавили: "Блаттер (блат) жил, Блаттер жив, Блаттер будет жить!"

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