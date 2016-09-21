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    Объединение отечественных тренеров: «Участие в выборах президента РФС Мутко не является легитимным»

    Объединение отечественных тренеров выступило с заявлением о том, что участие в выборах президента РФС Виталия Мутко не является легитимным. Основным доводом является нарушение статьи 15 устава ФИФА.

    «Как само по себе участие Виталия Мутко в выборах на должность президента РФС, так и участие голосующих в голосовании за него, является нарушением документов ФИФА и РФС. Обращаем внимание, что действующий президент РФС Виталий Мутко был выдвинут на пост президента РФС, не сложив с себя полномочий руководителя федерального органа исполнительной власти – министра спорта. Хотя это прямо противоречит существующим футбольным нормам и правилам», – говорится в заявлении объединения.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.09.2016 13:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 сентября 2016, 11:57

      Один срок незаконно отработал.Будем надеется,что ещё один срок отсидит в другом месте.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 сентября 2016, 10:29

      У нас закон-это команда Путина.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 21 сентября 2016, 15:37

      В нашей стране законы пишутся для простых смертных, "господам" закон не писан.

      2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 21 сентября 2016, 14:44

      Муткам закон не писан!..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > kotmyshka 22 сентября 2016, 13:04

      МУТаКАМ

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 сентября 2016, 14:34

      Вся система в России построена на блате и откатах. Даже вон 21-летний пацан в законодательное собрание избрался, не будучи с мозгами и близко.... папочка конечно протолкнул... и так везде...

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 сентября 2016, 14:21

      Без обмана Мудко и его прихлебатели не могут, это уже в крови этих проходимцев. Скорую помощь(ВВП) вызывает Мудко.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 сентября 2016, 14:21

      Гнать мутко надо

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Edward52 21 сентября 2016, 13:59

      Закон нужно исполнять всем вне зависимости от ранга и положения. Все верно.

      2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 21 сентября 2016, 13:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ищут к чему прикопаться. Аппозиция )

      -4
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Сергей Свояк 22 сентября 2016, 12:03

      ЧТО ВЫ МИНУСУЕТЕ МНЕ КОММЕНТАРИЙ? Разве они не аппозиция? Сначала вникните кто "сидит" в этой организации, называемой объединением отечественных тренеров, узнайте чьи интересы продвигает, потом делайте выводы. А минусовать мне тут не надо ...

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