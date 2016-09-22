Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иванов может покинуть «Терек»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов по завершении нынешнего сезона может сменить клубную прописку. Грозненский клуб пока не торопится предлагать футболисту новый контракт.

    «На данный момент новый контракт Олегу Иванову мы не предлагали. У него есть действующее соглашение, которое рассчитано до лета 2017 года. За это время может утечь много воды, много чего поменяться. Ближе к концу срока его нынешнего договора предложим новый контракт», – заявил вице-президент «Терека» Хайдар Алханов.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2016 07:58
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 23 сентября 2016, 02:11

      Лучще удержать его или продать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Pilottt 22 сентября 2016, 12:57

      Ростов или Анжи всех подберут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 22 сентября 2016, 12:33

      Ничего страшного, большая часть сезона ещё впереди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 сентября 2016, 11:34

      Мда, ну и политика... А потом бесплатно отдадут как того же Рыбуса, за которого можно было спокойно поиметь 7-8 лямов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 22 сентября 2016, 11:32

      Потеря будет, ежели не удержат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 22 сентября 2016, 11:17

      На годик - два в Локо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 22 сентября 2016, 10:55

      зря!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 сентября 2016, 10:04

      идет по проторенной дорожке Широкова потихоньку сдает позиции

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +571

      RJM555 > Garrincha58 23 сентября 2016, 09:50

      Людям свойственно стареть к сожалению!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11