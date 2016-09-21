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    Примера. «Реал» и «Вильярреал» сыграли вничью, «Сельта» переиграла «Спортинг»

    В матче пятого тура Примеры «Реал» на своем поле не сумел обыграть «Вльярреал» – 1:1. На гол Бруно Сориано мадридцы ответили только мячом в исполнении Серхио Рамоса.

    «Реал» занимает первую строчку и сохранит ее независимо от результатов оставшихся игр тура.

    В другой встрече тура «Сельта» обыграла «Спортинг».

    Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

    Реал – Вильярреал – 1:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Сориано, 45 (с пенальти); 1:1 – Рамос, 48.

    Сельта – Спортинг – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Малло, 66; 1:1 – Коп, 80 (с пенальти); 2:1 – Аспас, 87 (с пенальти).

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2016 22:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 21 сентября 2016, 22:54

      ладно хоть черыша не сломали))))

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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 21 сентября 2016, 22:52

      судья пидр 2 раза не давал пенальти

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