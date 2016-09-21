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    Пайе не перейдет в «Реал» или «ПСЖ»

    Лидер «Вест Хэма» Димитри Пайе останется в команде, сообщает Squawka. Это стало понятно после того, как клуб отклонил предложения «Реала» и «ПСЖ» по приобретению хавбека в следующее летнее трансферное окно.

    Напомним, Пайе стал широко известен после своей отличной игры на Евро-2016 в составе сборной Франции, что позволило стать ему одним из лидеров национальной команды. В турнире он записал на свой счет три гола в семи матчах. В текущем сезоне он принял участие в трех матчах чемпионата Англии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2016 09:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 21 сентября 2016, 19:07

      29 лет и он не перешёл в Реал, да по моему уже наигрался в футбол, теперь хоть бы титулы получил бы к концу карьеры.......

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