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    Монтелла: «В матче с «Лацио» я увидел сплоченный коллектив»

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла остался доволен действиями своих футболистов в матче 5-го тура итальянской Серии А, в котором его команда встретилась с «Лацио».

    «Сегодня я остался доволен. В тот моменте, когда ты добиваешься победы, все кажется позитивным.

    Нам следует стремиться играть более сбалансировано, но в матче с «Лацио» я увидел сплоченный коллектив. Это относится и к тем, кто получает меньше времени на поле. Футболисты заслужили похвалы», – заявил Монтелла.

    Напомним, матч «Милан» – «Лацио» закончился со счетом 2:0.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    21.09.2016 06:42
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