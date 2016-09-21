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    Венгер: «В матче с «Ноттингемом» «Арсенал» показал выдающиеся скорость и движение»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после разгромной победы над «Ноттингем Форест» в матче 1/16 Кубка английской Лиги (4:0). Наставник отметил игру нападающего Лукаса Переса и хавбека Гранита Джаки, отличившихся в этой встрече.

    «Я знал, что у меня сильный состав. Против нас играла абсолютно мотивированная команда, мы представляли, что нас ожидает.

    «Арсенала» продемонстрировал выдающиеся скорость и движение. Перес и Джака проявили себя очень здорово», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    21.09.2016 01:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +421

      LMI 21 сентября 2016, 12:22

      Ну не знаю. Вряд ли мы показали такую ж очевидную скорость и движение. А вот что сыграли собрано и грамотно (при таком то составе !!!) - это факт, за это спасибо. И особый респект Джаке - пока не просекли фишку в АПЛ с его дальними выстрелами, желательно еще парочку завалить

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      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 21 сентября 2016, 08:52

      Арсенал все еще не стабилен!

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