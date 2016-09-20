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    Кубок английской Лиги. «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» и другие результаты

    В поединках 1/16 Кубка английской Лиги «Арсенал» и «Ливерпуль» уверенно разобрались со своими соперниками. «Канониры» разгромили «Ноттингем», а красные также крупно обыграли «Дерби». В других матчах «Брайтон» уступил «Редингу», «Ньюкасл» одолел «Вулверхэмптон», «Лидс» добыл победу над «Блэкберном», а «Эвертон» проиграл «Норвичу».

    Кубок английской Лиги. 1/16 финала

    Брайтон – Рединг – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Куинн, 32; 0:2 – Свифт, 54; 1:2 – Хемед, 85.

    Удаления: нет – Блэкетт, 42.

    Ноттингем Форест – Арсенал (Лондон) – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Джака, 23; 0:2 – Перес, 60 (пенальти); 0:3 – Перес, 71; 0:4 – Окслейд-Чемберлен, 90.

    Дерби Каунти – Ливерпуль – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Клаван, 24; 0:2 – Коутиньо, 50; 0:3 – Ориги, 54.

    Ньюкасл – Вулверхэмптон – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ритчи, 29; 2:0 – Гуффран, 31.

    Лидс – Блэкберн – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Вуд, 85.

    Эвертон (Ливерпуль) – Норвич – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нейсмит, 41; 0:2 – Мерфи, 74.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2016 23:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +132

      murakami777 21 сентября 2016, 07:48

      только вперед! надо победить в субботу челси

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 21 сентября 2016, 01:14

      хм

      0
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