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Лидс - Блэкберн

20.09.2016, Вторник, 21:45 мск Лидс, стадион Элланд Роад Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала Лидс - Блэкберн
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
7 тур
13 сентября, вторник 21:45 Лидс 2:1 Блэкберн
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
37 тур
12 марта, суббота 15:30 Блэкберн 1:2 Лидс
14 тур
29 октября, четверг 22:45 Лидс 0:2 Блэкберн
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
40 тур
4 апреля, суббота 17:00 Лидс 0:3 Блэкберн
18 тур
22 ноября, суббота 18:00 Блэкберн 2:1 Лидс
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
24 тур
1 января, среда 19:00 Лидс 1:2 Блэкберн
17 тур
30 ноября, суббота 19:00 Блэкберн 1:0 Лидс
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
34 тур
23 февраля, суббота 19:00 Блэкберн 0:0 Лидс
4 тур
1 сентября, суббота 18:00 Лидс 3:3 Блэкберн
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