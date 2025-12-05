Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лидс» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 1.85

05 декабря 2025 9:55
Лидс - Челси
03 дек. 2025, среда 23:15 | Англия. Премьер-лига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют
Сделать ставку

6 декабря на «Элланд Роуд» «Лидс» примет «Ливерпуль» в рамках 15 тура английской Премьер-лиги. Команды подходят к игре с разной мотивацией: хозяева пытаются выбраться от зоны вылета, гости стремятся вернуться в борьбу за еврокубковые места. Матч обещает получиться результативным – статистика команд в обороне даeт основания ожидать обмен голами.

«Лидс»

Команда показывает характер на фоне сложного календаря. Победа над «Челси» 3:1 стала важным эмоциональным импульсом, хотя оборонительные проблемы по-прежнему очевидны: 12 пропущенных мячей в 5 матчах и серия из 11 игр подряд с пропущенным голом. При этом «Лидс» стабильно забивает – 7 мячей за последние 5 туров и голы в 4 матчах подряд. На своeм поле команда активно прессингует и нередко создаeт моменты даже против более сильных соперников.

«Ливерпуль»

Состав «мерсисайдцев» переживает нестабильный период: всего 1 победа в последних 5 матчах чемпионата и низкая результативность – 4 гола в 5 играх. Однако традиционно сильная атака «Ливерпуля» продолжает забивать: серия из 3 матчей с голами и важная статистика личных встреч – 18 матчей подряд с голом против «Лидса». Главная проблема гостей – оборона: 11 пропущенных за 5 встреч и минимум 3 пропущенных в трeх из пяти последних игр.

Факты о командах

«Лидс»

  • Забивает в 4 матчах подряд
  • 1.40 гола в среднем за последние 5 игр
  • Пропускает в 11 матчах подряд
  • 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр
  • 3 очка от зоны вылета – высокая мотивация дома

«Ливерпуль»

  • Не проигрывает «Лидсу» в 13 из 15 матчей
  • Забивает в 18 матчах подряд в очных играх
  • 0.80 забитых гола в среднем за 5 игр
  • 2.20 пропущенных в среднем за 5 игр
  • Всего 1 победа в последних 5 матчах

Личные встречи
22% (2)
11% (1)
67% (6)
12
Забитых мячей
19
1.33
В среднем за матч
2.11
3:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Лидс
3 : 1
03.12.2025
Челси
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
3 : 2
28.02.2024
Лидс
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси
1 : 0
04.03.2023
Лидс
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Лидс
3 : 0
21.08.2022
Челси
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Лидс
0 : 3
11.05.2022
Челси
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Челси
3 : 2
11.12.2021
Лидс
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лидс
0 : 0
13.03.2021
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
3 : 1
05.12.2020
Лидс
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
Лидс
1 : 5
19.12.2012
Челси
Показать все

Прогноз на матч «Лидс» – «Ливерпуль»

Обе команды нестабильны в обороне, но способны создавать моменты. «Лидс» активно играет дома и регулярно забивает даже фаворитам. «Ливерпуль» всегда результативен в очных встречах и сохранит давление в атаке. Сценарий матча выглядит как открытая игра с голами с обеих сторон. При этом опыт и класс гостей дают им небольшое преимущество.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.20

1.85
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Челси Лидс
Другие прогнозы
08.12.2025
17:00
1.40
Италия. Серия А, 14 тур
Пиза - Парма
Обе забьют
08.12.2025
20:00
1.48
Турция. Суперлига, 15 тур
Бешикташ - Газиантеп
Победа «Бешикташ»
08.12.2025
20:00
1.65
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор - Антальяспор
Победа «Аланьяспора»
08.12.2025
22:45
1.66
Италия. Серия А, 14 тур
Торино - Милан
Победа «Милана»
08.12.2025
23:00
1.70
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Тотал «Вулверхэмптона» меньше 0.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 