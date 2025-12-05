6 декабря на «Элланд Роуд» «Лидс» примет «Ливерпуль» в рамках 15 тура английской Премьер-лиги. Команды подходят к игре с разной мотивацией: хозяева пытаются выбраться от зоны вылета, гости стремятся вернуться в борьбу за еврокубковые места. Матч обещает получиться результативным – статистика команд в обороне даeт основания ожидать обмен голами.

«Лидс»

Команда показывает характер на фоне сложного календаря. Победа над «Челси» 3:1 стала важным эмоциональным импульсом, хотя оборонительные проблемы по-прежнему очевидны: 12 пропущенных мячей в 5 матчах и серия из 11 игр подряд с пропущенным голом. При этом «Лидс» стабильно забивает – 7 мячей за последние 5 туров и голы в 4 матчах подряд. На своeм поле команда активно прессингует и нередко создаeт моменты даже против более сильных соперников.

«Ливерпуль»

Состав «мерсисайдцев» переживает нестабильный период: всего 1 победа в последних 5 матчах чемпионата и низкая результативность – 4 гола в 5 играх. Однако традиционно сильная атака «Ливерпуля» продолжает забивать: серия из 3 матчей с голами и важная статистика личных встреч – 18 матчей подряд с голом против «Лидса». Главная проблема гостей – оборона: 11 пропущенных за 5 встреч и минимум 3 пропущенных в трeх из пяти последних игр.

Факты о командах

«Лидс»

Забивает в 4 матчах подряд

1.40 гола в среднем за последние 5 игр

Пропускает в 11 матчах подряд

2.40 пропущенных в среднем за 5 игр

3 очка от зоны вылета – высокая мотивация дома

«Ливерпуль»

Не проигрывает «Лидсу» в 13 из 15 матчей

Забивает в 18 матчах подряд в очных играх

0.80 забитых гола в среднем за 5 игр

2.20 пропущенных в среднем за 5 игр

Всего 1 победа в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Лидс» – «Ливерпуль»

Обе команды нестабильны в обороне, но способны создавать моменты. «Лидс» активно играет дома и регулярно забивает даже фаворитам. «Ливерпуль» всегда результативен в очных встречах и сохранит давление в атаке. Сценарий матча выглядит как открытая игра с голами с обеих сторон. При этом опыт и класс гостей дают им небольшое преимущество.

