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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Лидс
Челси - Лидс: обзор матча 05 декабря 2020
Челси
05.12.2020, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Лидс
27'
О. Жиру
61'
К. Зума
90+3'
К. Пулишич
4'
П. Бэмфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Лидс
90'
+5
Желтая карточка
Рафинья
ГОЛ! 3:1!
К. Пулишич
Пас отдал
Т. Вернер
90'
+3
Замена
Т. Абрахам
️️️️
О. Жиру
79'
75'
Желтая карточка
Д. Льоренте
69'
Замена
Родриго
️️️️
Э. Алиоски
Замена
М. Ковачич
️️️️
К. Хаверц
67'
ГОЛ! 2:1!
К. Зума
Пас отдал
М. Маунт
61'
58'
Замена
И. Поведа
️️️️
Д. Харрисон
Замена
К. Пулишич
️️️️
Х. Зиеш
30'
ГОЛ! 1:1!
О. Жиру
Пас отдал
Р. Джеймс
27'
9'
Замена
Д. Льоренте
️️️️
Р. Кох
4'
ГОЛ! 0:1!
П. Бэмфорд
Пас отдал
К. Филлипс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Рафинья
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Челси
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
99
Иан Поведа
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Менди
33
Чилвел
4
Зума
3
Силва
24
Джеймс
91
Канте
22
Зиеш
7
Маунт
29
Хаверц
9
Жиру
11
Вернер
3-3-1-1-2
30
Мелье
4
Кох
6
Купер
12
Эйлинг
15
Даллас
27
Филлипс
7
Алиоски
43
Клих
11
Харрисон
45
Бэмфорд
11
Рафинья
22
Зиеш
11
Пулишич
11
Пулишич
22
Зиеш
29
Хаверц
8
Ковачич
8
Ковачич
29
Хаверц
9
Жиру
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Жиру
4
Кох
3
Льоренте
3
Льоренте
4
Кох
7
Алиоски
19
Родриго
19
Родриго
7
Алиоски
11
Харрисон
99
Поведа
99
Поведа
11
Харрисон
Остались в запасе
Челси
Лидс
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
1
Кико Касилья
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Челси - Лидс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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