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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лидс - Челси
Лидс - Челси: обзор матча 19 декабря 2012
Лидс
19.12.2012, среда, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
1 : 5
Завершен
Челси
37'
Л. Беккио
47'
Х. Мата
64'
Б. Иванович
66'
В. Мозес
81'
Э. Азар
83'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Лидс - Челси
85'
Замена
П. Феррейра
️️️️
Х. Мата
83'
ГОЛ! 1:5!
Ф. Торрес
Пас отдал
Э. Азар
81'
ГОЛ! 1:4!
Э. Азар
Пас отдал
Д. Луис
74'
Замена
Э. Коул
️️️️
Р. Бертранд
Замена
Р. МакКормак
️️️️
Э. Диуф
73'
Замена
Д. Норрис
️️️️
М. Браун
72'
70'
Желтая карточка
Р. Бертранд
Замена
А. Уайт
️️️️
Д. Томас
68'
66'
ГОЛ! 1:3!
В. Мозес
Пас отдал
Х. Мата
64'
ГОЛ! 1:2!
Б. Иванович
Пас отдал
Ф. Лэмпард
60'
Замена
Э. Азар
️️️️
М. Марин
47'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мата
Пас отдал
В. Мозес
ГОЛ! 1:0!
Л. Беккио
Пас отдал
Д. Томас
37'
15'
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
12
Джейми Эшдаун
ВР
21
Ли Пелтье
ЛЗ
28
Джейсон Пирс
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
17
Майкл Браун
ЦП
11
Пол Грин
ЦП
15
Майкл Тонж
ПП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Челси
1
Петр Чех
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
22
Марко Марин
АП
8
Оскар
АП
64
Хуан Мата
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Лидс
30
Пэдди Кенни
ВР
3
Айдан Уайт
ЦЗ
19
Дэвид Норрис
ПП
27
Давид Сомма
ЦФ
27
Энди Грей
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
4-4-2
12
Эшдаун
21
Пелтье
28
Пирс
12
Лис
3
Бирам
7
Томас
17
Браун
11
Грин
15
Тонж
32
Беккио
21
Диуф
4-2-3-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
4
Луис
20
Иванович
5
Бертранд
11
Мозес
8
Лэмпард
8
Оскар
64
Мата
22
Марин
9
Торрес
7
Томас
3
Уайт
3
Уайт
7
Томас
17
Браун
19
Норрис
19
Норрис
17
Браун
21
Диуф
44
МакКормак
44
МакКормак
21
Диуф
5
Бертранд
3
Коул
3
Коул
5
Бертранд
64
Мата
19
Феррейра
19
Феррейра
64
Мата
22
Марин
10
Азар
10
Азар
22
Марин
Остались в запасе
Лидс
Челси
27
Давид Сомма
ЦФ
27
Энди Грей
ЦФ
30
Пэдди Кенни
ВР
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
27
Давид Сомма
ЦФ
27
Энди Грей
ЦФ
30
Пэдди Кенни
ВР
42
Люк Варни
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Лидс - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Элланд Роад
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