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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Лидс
Челси - Лидс: обзор матча 04 марта 2023
Челси
04.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Лидс
53'
У. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Лидс
Желтая карточка
К. Галлахер
90'
+4
Замена
Т. Чалоба
️️️️
Р. Лофтус-Чик
84'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Э. Фернандес
84'
80'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
Д. Харрисон
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
М. Ковачич
75'
Замена
К. Галлахер
️️️️
Ж. Феликс
68'
68'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Ж. Рюттер
Замена
Д. Закария
️️️️
Р. Стерлинг
68'
ГОЛ! 1:0!
У. Фофана
Пас отдал
Б. Чилвел
53'
Желтая карточка
У. Фофана
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Лидс
1
Жоэль
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
24
Дарко Гьяби
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Кепа
33
Чилвел
5
Бадьяшиль
3
Кулибали
3
Фофана
17
Фернандес
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
19
Стерлинг
29
Хаверц
79
Феликс
4-1-1-3-1
30
Мелье
12
Эйлинг
4
Кох
8
Вебер
23
Фирпо
12
Адамс
22
МакКенни
38
Саммервил
11
Ааронсон
11
Харрисон
10
Рюттер
20
Лофтус-Чик
27
Чалоба
27
Чалоба
20
Лофтус-Чик
19
Стерлинг
6
Закария
6
Закария
19
Стерлинг
8
Ковачич
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Ковачич
79
Феликс
8
Галлахер
8
Галлахер
79
Феликс
17
Фернандес
20
Мадуэке
20
Мадуэке
17
Фернандес
10
Рюттер
29
Гнонто
29
Гнонто
10
Рюттер
11
Харрисон
20
Гринвуд
20
Гринвуд
11
Харрисон
Остались в запасе
Челси
Лидс
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Михаил Мудрик
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Жоэль
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
24
Дарко Гьяби
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Михаил Мудрик
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
24
Дарко Гьяби
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Челси - Лидс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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