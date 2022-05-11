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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Челси
Лидс - Челси: обзор матча 11 мая 2022
Лидс
11.05.2022, среда, 21:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 3
Завершен
Челси
4'
М. Маунт
55'
К. Пулишич
83'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Челси
83'
ГОЛ! 0:3!
Р. Лукаку
Пас отдал
Х. Зиеш
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Рафинья
78'
78'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
К. Пулишич
78'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Р. Джеймс
Замена
М. Клих
️️️️
Л. Бейт
59'
55'
ГОЛ! 0:2!
К. Пулишич
Пас отдал
М. Маунт
Желтая карточка
К. Филлипс
43'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
Д. Харрисон
37'
30'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
М. Ковачич
Красная карточка
Д. Джеймс
24'
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Маунт
Пас отдал
Р. Джеймс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
4
Льюис Бейт
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Мелье
3
Льоренте
4
Стрейк
6
Купер
4
Кох
27
Филлипс
4
Бейт
11
Харрисон
7
Джеймс
11
Рафинья
19
Родриго
3-2-2-2-1
16
Менди
27
Чалоба
15
Кристенсен
22
Рюдигер
24
Джеймс
3
Алонсо
8
Ковачич
21
Жоржиньо
11
Пулишич
7
Маунт
9
Лукаку
11
Харрисон
23
Фирпо
23
Фирпо
11
Харрисон
4
Бейт
43
Клих
43
Клих
4
Бейт
11
Рафинья
11
Гелхардт
11
Гелхардт
11
Рафинья
24
Джеймс
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
24
Джеймс
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
11
Пулишич
22
Зиеш
22
Зиеш
11
Пулишич
Остались в запасе
Лидс
Челси
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Лидс - Челси
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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