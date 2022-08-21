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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Челси
Лидс - Челси: обзор матча 21 августа 2022
Лидс
21.08.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Челси
33'
Б. Ааронсон
37'
Родриго
69'
Д. Харрисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Челси
87'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Р. Стерлинг
84'
Вторая желтая
К. Кулибали
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Родриго
83'
Замена
М. Клих
️️️️
Б. Ааронсон
83'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
Д. Харрисон
83'
77'
Замена
Б. Чилвел
️️️️
М. Маунт
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Д. Джеймс
70'
ГОЛ! 3:0!
Д. Харрисон
Пас отдал
Родриго
69'
65'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Жоржиньо
64'
Замена
К. Пулишич
️️️️
К. Галлахер
Замена
А. Форшоу
️️️️
М. Рока
61'
ГОЛ! 2:0!
Родриго
Пас отдал
Д. Харрисон
37'
36'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
ГОЛ! 1:0!
Б. Ааронсон
33'
9'
Желтая карточка
К. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
12
Тайлер Адамс
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
16
Коди Драме
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
4-2-3-1
30
Мелье
4
Кох
3
Льоренте
4
Стрейк
5
Кристенсен
21
Рока
12
Адамс
11
Харрисон
11
Ааронсон
7
Джеймс
19
Родриго
4-3-2-1
16
Менди
24
Джеймс
3
Силва
3
Кулибали
17
Кукурелья
21
Жоржиньо
8
Галлахер
20
Лофтус-Чик
7
Маунт
19
Стерлинг
29
Хаверц
11
Харрисон
20
Гринвуд
20
Гринвуд
11
Харрисон
21
Рока
28
Форшоу
28
Форшоу
21
Рока
11
Ааронсон
43
Клих
43
Клих
11
Ааронсон
7
Джеймс
17
Синистерра
17
Синистерра
7
Джеймс
19
Родриго
11
Гелхардт
11
Гелхардт
19
Родриго
8
Галлахер
11
Пулишич
11
Пулишич
8
Галлахер
7
Маунт
33
Чилвел
33
Чилвел
7
Маунт
19
Стерлинг
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
19
Стерлинг
21
Жоржиньо
22
Зиеш
22
Зиеш
21
Жоржиньо
Остались в запасе
Лидс
Челси
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
16
Коди Драме
ПЗ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Джесс Марш
13
Кепа
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
16
Коди Драме
ПЗ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Лидс - Челси
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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