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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Челси
Лидс - Челси: обзор матча 13 марта 2021
Лидс
13.03.2021, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Челси
79'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
М. Маунт
Замена
М. Клих
️️️️
Родриго
79'
Желтая карточка
Родриго
75'
Желтая карточка
Э. Алиоски
71'
69'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Х. Зиеш
68'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
К. Пулишич
Замена
Э. Кошта
️️️️
Д. Харрисон
64'
Замена
Родриго
️️️️
П. Бэмфорд
35'
Желтая карточка
Т. Робертс
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
11
Рафинья
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
3-3-2-2
30
Мелье
15
Даллас
3
Льоренте
4
Стрейк
7
Алиоски
27
Филлипс
12
Эйлинг
11
Харрисон
11
Рафинья
19
Робертс
45
Бэмфорд
4-1-1-3-1
16
Менди
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
15
Кристенсен
33
Чилвел
91
Канте
21
Жоржиньо
22
Зиеш
7
Маунт
11
Пулишич
29
Хаверц
Родриго
43
Клих
43
Клих
Родриго
11
Харрисон
11
Кошта
11
Кошта
11
Харрисон
45
Бэмфорд
19
Родриго
19
Родриго
45
Бэмфорд
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
11
Пулишич
24
Джеймс
24
Джеймс
11
Пулишич
22
Зиеш
11
Вернер
11
Вернер
22
Зиеш
Остались в запасе
Лидс
Челси
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Лидс - Челси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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