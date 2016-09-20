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Ноттингем Форест - Арсенал

20.09.2016, Вторник, 21:45 мск Ноттингем, стадион Сити Граунд Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала Ноттингем Форест - Арсенал
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