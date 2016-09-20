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    Гвардиола: «Туре не будет играть, пока не извинится перед клубом за слова агента»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не будет ставить хавбека Яя Туре в состав до те хор, пока он не извинится за слова своего агента перед товарищами по команде и клубом. Ранее Дмитрий Селюк раскритиковал испанского наставника за невключение своего клиента в заявку на Лигу чемпионов. При этом он назвал ивуарийца униженным и подчеркнул, что Гвардиола будет должен принести 33-летнему игроку извинения в случае, если «горожанам» не удастся выиграть турнир.

    «Туре должен извиниться, если он этого не сделает, он не будет играть. Если у него есть проблемы, он должен обсуждать их с людьми из клуба», – сказал Гвардиола.

    Также 45-летний специалист добавил, что Туре, который вернулся к тренировкам в понедельник после мигрени, не хватило храбрости, чтобы позвонить ему.

    Источник: BBC

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    20.09.2016 19:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 20 сентября 2016, 23:05

      Гвардиола: «Туре не будет играть, пока не извинится перед клубом за слова агента».
      "Яя", - ответил Туре.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский > Молчуновский 20 сентября 2016, 23:06

      "За меня ответит мой дед", - откуда-то вылез Селюк.

      1
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 20 сентября 2016, 21:09

      Одним словом, каталонец. Пеп такой Пеп

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 20 сентября 2016, 19:52

      эм, а при чем тут Туре?? интересно, за слова отвечать должен сам агент, а не игрок

      4
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    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 20 сентября 2016, 19:47

      ебать разолшелся пеп, чет с Иброй он так не разговаривал

      2
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