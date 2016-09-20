Зидан: «Неймар – не провокатор. Каждый играет в футбол так, как умеет»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о неуважительном отношении форварда «Барселоны» Неймара к соперникам. Отметим, что в матче сине-гранатовых против «Леганеса» (5:1) нападающий не раз прибегал к финатам и был обвинен в неуважительном отношении к сопернику.

«Я не тренер Неймара. Но я уверен, что это не провокация. Каждый играет в футбол так, как умеет, а он умеет это хорошо. Он делает то, что многие не смогут сделать», – заявил Зидан.

Ранее слова поддержки в адрес игрока «Барселоны» высказал наставник «Атлетико» Диего Симеоне.