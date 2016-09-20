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    Симеоне: «Неймар поет, танцует, но выходит на поле и делает то, что должен»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 5-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» высказался о форварде сине-гранатовых Неймаре.

    «Что бы не вытворял Неймар, как бы его не подвергали критике, он все равно экстраординарный футболист. Его часто критикуют, но критика не помешала ему выиграть Олимпиаду. Я восхищаюсь этим игроком, его характером. Он может петь, танцевать, но он выходит на поле и делает то, что должен», – заявил Симеоне.

    Матч начнется 21 сентября в 23:00 по московскому времени.

    Источник: AS

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    20.09.2016 14:25
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31

      Arn 20 сентября 2016, 14:59

      Симеоне прав

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 20 сентября 2016, 14:59

      Пока серъёзной травмы не получил!

      1
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