Джорджевич: «После побед «Спартака» и ЦСКА понимали, что обязаны взять три очка»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился впечатлениями после матча седьмого тура РФПЛ против «Рубина» (4:1).

«Это была очень важная игра. Мы видели, что «Спартак» и ЦСКА победили, и понимали, что обязаны взять три очка. Думаю, «Зенит» играл очень хорошо против соперника, у которого есть очень сильные игроки, но сегодня на поле был только «Зенит».

«Рубину» трудно: когда много новых игроков и новый тренер, любой команде будет тяжело. Думал, они сыграют получше, ведь уже седьмая игра в сезоне. Им нужно работать, чтобы решить все эти проблемы.

Конечно, каждый хочет играть в старте. Я знаю, что играю за большой клуб, в котором собраны очень хорошие футболисты. Я молодой и должен работать, должен играть лучше с каждой минутой, а тренер это увидит», – сказал Джорджевич.